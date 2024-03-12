В Кривом Роге в результате российской атаки загорелась многоэтажка, есть погибшие

Россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Два человека погибли, количество раненых возросло до 44-х.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы в комментарии УП

Прямая речь: "Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем. Угроза продолжается. В области воздушная тревога".

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Обновлено: По состоянию на 19:24 в Кривом Роге, предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие, врачи оказывают необходимую медпомощь.

Председатель Совета обороны Кривого Рога сообщает, что в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания.

Прямая речь Вилкула: "В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС гасит пожары. Скорая помощь работает".

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Фото - глава Днепропетровской ОВА Сергей ЛысакФото - глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак,

Фото - глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Обновлено в 19:42: По данным ОВА, более 30 пострадавших уже приняли больницы Кривого Рога. Пятеро в операционной, среди них – ребенок.

Фото - глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Воздушных силах ВСУ "Украинская правда" уточнили, что россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета тактической авиации. Ракета была сбита средствами ПВО, но, к сожалению, обломки упали на многоэтажку.

Обновлено в 20:09: По данным главы ОВА, 4 детей пострадали из-за вражеской атаки на Кривой Рог. В городе занялись два дома – пяти и девятиэтажка.

За даними голови ОВА, у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих через ворожу атаку. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.



Відео зі сторінки Володимира Зеленського pic.twitter.com/yXhxpyePSR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024

По предварительным данным, в городе 33 пострадавших.

В 20:19 глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до трех.

Прямая речь Лисака: "Трое погибших в Кривом Роге. К сожалению... Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А в общей сложности людей, которые получили травмы - 36. Это сейчас".

По состоянию на 20:54 известно о 10 детях, пострадавших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. В общей сложности – 38 раненых.

Обновлено в 22:00: В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию. Необычные обследовали все квартиры изуродованных домов. Спасли девять жителей. В целом российская атака унесла жизни трех человек. Число пострадавших еще уточняется.

По состоянию на 23:55 количество раненых достигло 44-х.

Прямая речь Лисака: "После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в частности, 4-летний мальчик. Самым маленьким пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка".