США передадуть Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги – Politico
Видання Politico пише, що у пакет військової допомоги Україні, який США можуть оголосити уже 12 березня, увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.
Джерело: Politico з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"
Деталі: Вартість пакета, за інформацією видання, становитиме 300 мільйонів доларів. Його профінансують із 4 мільярдів доларів бюджету Пентагону, який дозволяє передавати Україні зброю, але без гарантій її заміщення в майбутньому.
Окрім ATACMS, до пакета, за даними Politico, увійдуть додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керовані реактивні снаряди GMLRS.
Цей пакет є лише тимчасовим рішенням, підкреслили джерела видання. "Це не альтернативний шлях для додаткової допомоги", – сказав Politico посадовець Міністерства оборони США.
Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року. Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.
Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.
Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.
Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.