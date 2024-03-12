США передадуть Україні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги – Politico

Видання Politico пише, що у пакет військової допомоги Україні, який США можуть оголосити уже 12 березня, увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.

Джерело: Politico з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Вартість пакета, за інформацією видання, становитиме 300 мільйонів доларів. Його профінансують із 4 мільярдів доларів бюджету Пентагону, який дозволяє передавати Україні зброю, але без гарантій її заміщення в майбутньому.

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Окрім ATACMS, до пакета, за даними Politico, увійдуть додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керовані реактивні снаряди GMLRS.

Цей пакет є лише тимчасовим рішенням, підкреслили джерела видання. "Це не альтернативний шлях для додаткової допомоги", – сказав Politico посадовець Міністерства оборони США.

Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року. Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

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Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.

Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.