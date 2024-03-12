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США передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи – Politico

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 19:20

Издание Politico пишет, что в пакет военной помощи Украине, который США могут объявить уже 12 марта, войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.

Источник: Politico со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Стоимость пакета, по информации издания, составит 300 миллионов долларов. Его финансирование возьмут из 4 миллиардов долларов бюджета Пентагона, который позволяет передавать Украине оружие, но без гарантий его замещения в будущем.

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Кроме ATACMS, в пакет, по данным Politico, войдут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Этот пакет является лишь временным решением, подчеркнули источники издания. "Это не альтернативный путь для дополнительной помощи", – сказал Politico чиновник Министерства обороны США.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года и на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

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Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Темы: СШАпомощь Украине
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