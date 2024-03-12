США передадут Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи – Politico
Издание Politico пишет, что в пакет военной помощи Украине, который США могут объявить уже 12 марта, войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.
Источник: Politico со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"
Детали: Стоимость пакета, по информации издания, составит 300 миллионов долларов. Его финансирование возьмут из 4 миллиардов долларов бюджета Пентагона, который позволяет передавать Украине оружие, но без гарантий его замещения в будущем.
Кроме ATACMS, в пакет, по данным Politico, войдут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемые реактивные снаряды GMLRS.
Этот пакет является лишь временным решением, подчеркнули источники издания. "Это не альтернативный путь для дополнительной помощи", – сказал Politico чиновник Министерства обороны США.
Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года и на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.
Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.
Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.