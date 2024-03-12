На двох напрямках від початку доби відбили більше 40 атак окупантів – зведення Генштабу
Від початку доби 12 березня найбільша російські окупаційні війська здійснили більше 40 атак на Авдіївському і Новопавлівському напрямках.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".
Деталі: Найбільша кількість атак ворога відбили на Авдіївському (22 атаки) і Новопавлівському (19 атак) напрямках.
На Куп’янському напрямку українські війська відбили 4 атаки противника, на Лиманському, Бахмутському і Оріхівському напрямках – по 6 атак.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку російські окупанти здійснили 3 безуспішні штурмові дії.