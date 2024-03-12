На двох напрямках від початку доби відбили більше 40 атак окупантів – зведення Генштабу

Від початку доби 12 березня найбільша російські окупаційні війська здійснили більше 40 атак на Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: Найбільша кількість атак ворога відбили на Авдіївському (22 атаки) і Новопавлівському (19 атак) напрямках.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили 4 атаки противника, на Лиманському, Бахмутському і Оріхівському напрямках – по 6 атак.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку російські окупанти здійснили 3 безуспішні штурмові дії.