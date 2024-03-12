На двух направлениях с начала суток отбили более 40 атак оккупантов – сводка Генштаба
С начала суток 12 марта крупнейшая российские оккупационные войска совершили более 40 атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "В течение суток зафиксировано 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".
Детали: Наибольшее количество атак врага отбили на Авдеевском (22 атаки) и Новопавловском (19 атак) направлениях.
На Купянском направлении украинские войска отбили 4 атаки противника, на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях - по 6 атак.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении российские оккупанты совершили 3 безуспешные штурмовые действия.