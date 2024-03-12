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На двух направлениях с начала суток отбили более 40 атак оккупантов – сводка Генштаба

Александр ШумилинВторник, 12 марта 2024, 20:08
На двух направлениях с начала суток отбили более 40 атак оккупантов – сводка Генштаба
Фото: Генштаб

С начала суток 12 марта крупнейшая российские оккупационные войска совершили более 40 атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток зафиксировано 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 9 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: Наибольшее количество атак врага отбили на Авдеевском (22 атаки) и Новопавловском (19 атак) направлениях.

На Купянском направлении украинские войска отбили 4 атаки противника, на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях - по 6 атак.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении российские оккупанты совершили 3 безуспешные штурмовые действия.

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Темы: войнаГенштаб
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