Нацрада України просить Disney показати світу нагородження фільму "20 днів у Маріуполі"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення написала листа до керівництва Walt Disney Company з проханням створити оновлену міжнародну версію відео церемонії "Оскар", в якій був би фрагмент із нагородженням українського фільму "20 днів у Маріуполі".

Джерело: звернення Нацради

Деталі: Звернення адресували головному виконавчому директору компанії Бобу Айгеру. У ньому наголошується, що українці з величезним підйомом зустріли новину про визнання стрічки "20 днів в Маріуполі" переможцем у номінації "Найкращий документальний фільм", а режисера фільму Мстислава Чернова цитували майже всі медіа у демократичних країнах.

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Дослівно: "Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. У цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни!

І цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру DOLBY і в численних дописах протягом дня у мережі інтернет, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті глядачі на земній кулі, хто дивитиметься Церемонію у подальших численних показах.

Нам важко повірити, аби таке рішення персоналу студії було би політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії. Ми також уже знайомі з поясненнями Студії про попереднє планування скороченої версії та гадаємо, що воно цілком могло би бути лише попереднім… Відтак ми звертаємося з проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією "Best Documentary Feature".

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