Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Нацрада України просить Disney показати світу нагородження фільму "20 днів у Маріуполі"

Олександр ШумілінВівторок, 12 березня 2024, 21:37
Нацрада України просить Disney показати світу нагородження фільму 20 днів у Маріуполі
PATRICK T. FALLON / CONTRIBUTOR VIA GETTY IMAGES

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення написала листа до керівництва Walt Disney Company з проханням створити оновлену міжнародну версію відео церемонії "Оскар", в якій був би фрагмент із нагородженням українського фільму "20 днів у Маріуполі".

Джерело: звернення Нацради

Деталі: Звернення адресували головному виконавчому директору компанії Бобу Айгеру. У ньому наголошується, що українці з величезним підйомом зустріли новину про визнання стрічки "20 днів в Маріуполі" переможцем у номінації "Найкращий документальний фільм", а режисера фільму Мстислава Чернова цитували майже всі медіа у демократичних країнах.

Реклама:

Дослівно: "Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. У цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни!

І цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру DOLBY і в численних дописах протягом дня у мережі інтернет, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті глядачі на земній кулі, хто дивитиметься Церемонію у подальших численних показах.

Нам важко повірити, аби таке рішення персоналу студії було би політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії. Ми також уже знайомі з поясненнями Студії про попереднє планування скороченої версії та гадаємо, що воно цілком могло би бути лише попереднім… Відтак ми звертаємося з проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією "Best Documentary Feature".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Нагородження українського фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар". У Disney Entertainment пояснили, що це сталося через часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу.

Теми: Маріуполькультуракіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Маріуполь
"20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара": у Disney пояснили чому
Як виглядає російський "мир": Глава МЗС Литви порадив подивитися "20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію BAFTA
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: