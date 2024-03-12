Нацсовет Украины просит Disney показать миру награждение фильма "20 дней в Мариуполе"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания написал письмо к руководству Walt Disney Company с просьбой создать обновленную международную версию видео церемонии "Оскар", в которой был бы фрагмент с награждением украинского фильма "20 дней в Мариуполе".

Источник: обращение Нацсовета

Детали: Обращение адресовали главному исполнительному директору компании Бобу Айгеру. В нем отмечается, что украинцы с огромным подъемом встретили новость о признании ленты "20 дней в Мариуполе" победителем в номинации "Лучший документальный фильм", а режиссера фильма Мстислава Чернова цитировали почти все медиа в демократических странах.

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Дословно: "Сегодня все демократии мира поддерживают любую возможность противостоять военной агрессии, угрожающей мирному мировому порядку. В этот момент ваш персонал решает удалить часть церемонии, где журналисты получают награду за полнометражную документальную ленту, которая рассказывает об ужасах и бесчеловечной жестокости войны!

И этот момент, который вызвал колоссальную эмоцию в зале кинотеатра DOLBY и в многочисленных сообщениях в течение дня в сети интернет, не увидят зрители во многих странах Восточного полушария и те зрители на земном шаре, кто будет смотреть Церемонию в дальнейших многочисленных показах.

Нам трудно поверить, чтобы такое решение персонала студии было бы политически мотивированным решением, согласованным руководством компании. Мы также уже знакомы с объяснениями Студии о предварительном планировании сокращенной версии и думаем, что оно вполне могло бы быть только предварительным... Поэтому мы обращаемся с просьбой создать и распространить среди вещателей обновленную международную версию, в которой будет сохранен фрагмент с номинацией "Best Documentary Feature".

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