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Зеленський анонсував збільшення чисельності прикордонних військ

Тетяна ОлійникВівторок, 12 березня 2024, 21:44
Зеленський анонсував збільшення чисельності прикордонних військ
Ілюстративне фото - ДПСУ

Президент Володимир Зеленський 12 березня анонсував збільшення чисельності прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів.

Джерело: звернення Зеленського 12 березня 

Пряма мова: "Протягом дня провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші урядовці. Я погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ.

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Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни".

Деталі: Також Зеленський відзначив прикордонників Сумського загону, які протидіють російським диверсантам і зміцнюють наші оборонні позиції на кордоні; воїнів прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону, бригади "Помста" та "Сталевий кордон", а також воїнів спеціального підрозділу ДОЗОР.

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Теми: ЗеленськийПрикордонна службакордон
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