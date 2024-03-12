Зеленский анонсировал увеличение численности пограничных войск

Президент Владимир Зеленский 12 марта анонсировал увеличение численности пограничных войск, учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ.

Источник: обращение Зеленского 12 марта

Прямая речь: "В течение дня провел несколько важных совещаний. Глава правительства Денис Шмигаль, министр внутренних дел Клименко, другие члены правительства. Я согласовал дальнейшие шаги для развития Государственной пограничной службы Украины и, соответственно, пограничных войск.

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Горжусь каждым украинцем и украинкой, которые служат в пограничных войсках и защищают интересы нашего государства, нашу национальную независимость. Будем увеличивать численность пограничных войск – и с учетом текущих задач защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны".

Детали: Также Зеленский отметил пограничников Сумского отряда, которые противодействуют российским диверсантам и укрепляют наши оборонные позиции на границе; воинов пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда, бригады "Месть" и "Стальная граница", а также воинов специального подразделения ДОЗОР.