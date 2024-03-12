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П’ятеро дітей поранені через російський авіаудар по прикордонню Сумщини

Тетяна ОлійникВівторок, 12 березня 2024, 23:18
П’ятеро дітей поранені через російський авіаудар по прикордонню Сумщини
Getty Images

Російські війська 12 березня скинули авіабомби на Великописарівську громаду на Сумщині, через це постраждали 5 дітей. Ще один чоловік поранений через обстріли Миропільської громади.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Російська армія з літака скинула авіабомби на Великописарівську громаду. Внаслідок обстрілу поранено 5 неповнолітніх дітей.

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З артилерії та міномету вдарили по Миропільській громаді. Внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий.

Загалом протягом дня росіяни вели 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксували 383 вибухи.

Дослівно: "Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (51 вибух), мінометів (19 вибухів), СПГ (10 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та удар дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (22 вибухи). Також відбулася атака дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (7 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (60 вибухів), мінометів (11 вибухів), обстріл з гелікоптерів ракет НАР (43 вибухи).

Тростянецька громада: зафіксовано скидання авіаційної бомби типу "КАБ" (1 вибух).

Юнаківська громада: відбулися скидання з БПЛА вибухових предметів ВОГ (4 вибухи), удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух) та артобстріл (9 вибухів).

Шалигинська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади.

Путивльська громада: були мінометні обстріли (17 вибухів).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з мінометів (12 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

Теми: Сумська областьдіти
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