Пятеро детей ранены из-за российского авиаудара по приграничной Сумщине

Российские войска 12 марта сбросили авиабомбы на Великописаревскую общину в Сумской области, из-за этого пострадали 5 детей. Еще один человек ранен из-за обстрелов Миропольской общины.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Российская армия с самолета сбросила авиабомбы на Великописаревскую общину. В результате обстрела ранены 5 несовершеннолетних детей.

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Из артиллерии и миномета ударили по Миропольскому обществу. В результате минометного обстрела ранения получил местный.

Всего в течение дня россияне вели 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировали 383 взрыва.

Дословно: "Краснопольская община: враг бил из артиллерии (19 взрывов) и минометов (19 взрывов).

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Зноб-Новгородская община: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская община: зафиксированы обстрелы из артиллерии (51 взрыв), минометов (19 взрывов), СПГ (10 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и удар дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва).

Хотинская община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Середино-будская община: враг ударил из РСЗО (4 взрыва), минометов (22 взрыва). Также произошла атака дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

Эсманьская община: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов).

Ворожбянская община: зафиксированы обстрелы из артиллерии (7 взрывов).

Великописаревская община: совершены обстрелы из артиллерии (60 взрывов), минометов (11 взрывов), обстрел из вертолетов ракет НАР (43 взрыва).

Тростянецкая община: зафиксирован сброс авиационной бомбы типа "КАБ" (1 взрыв).

Юношеская община: произошли сбросы с БПЛА взрывных предметов ВОГ (4 взрыва), удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв) и артобстрел (9 взрывов).

Шалыгинская община: 11 мин сбросил враг на территорию общины.

Путивльская община: были минометные обстрелы (17 взрывов).

Новослободская община: россияне ударили из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов)".