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Ракети до HIMARS та Stinger: у Пентагоні розкрили вміст нового пакета оборонної допомоги Україні

Тетяна ОлійникВівторок, 12 березня 2024, 23:41
Ракети до HIMARS та Stinger: у Пентагоні розкрили вміст нового пакета оборонної допомоги Україні
речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Фото - Getty Images

У новому пакеті допомоги Україні США виділяють додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника Пентагону генерала Патріка Райдера на брифінгу

Пряма мова: "Цей пакет став 55-м траншем допомоги, який оцінюється в $300 мільйонів та включає можливості для підтримки термінових потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО".

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Деталі: Також до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди.

Новий транш включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод та запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

Пряма мова: "Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням".

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Що передувало:

Сполучені Штати 12 березня повідомили, що передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Теми: HIMARSСШАдопомога Україні
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