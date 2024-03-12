Ракеты HIMARS и Stinger: в Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета оборонной помощи Украине

В новом пакете помощи Украине США выделяют дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы и средства для технического обслуживания.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на спикера Пентагона генерала Патрика Райдера на брифинге

Прямая речь: "Этот пакет стал 55-м траншем помощи, который оценивается в $300 миллионов и включает возможности для поддержания срочных потребностей Украины в артиллерии, противотанковой обороне и ПВО".

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Детали: Также в пакет входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, а также 105-мм снаряды.

Новый транш включает 84 противотанковых системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для ликвидации помех и запасные части для техники и другое вспомогательное оборудование.

Прямая речь: "Сегодняшний пакет хотя и обеспечивает срочные возможности для ВСУ, однако этого далеко недостаточно, и единственный способ удовлетворить потребности Украины в поле боя – чтобы Конгресс быстро принял законопроект с дополнительным финансированием".

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Что предшествовало:

Соединенные Штаты 12 марта сообщили, что передают Украине пакет безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.