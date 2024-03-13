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ЗМІ: Кілька тисяч людей у Словаччині вийшли на мітинг проти уряду та на підтримку України

Тетяна ОлійникСереда, 13 березня 2024, 00:11
ЗМІ: Кілька тисяч людей у Словаччині вийшли на мітинг проти уряду та на підтримку України
Фото - Reuters

До 5 тисяч людей у столиці Словаччини Братиславі вийшли на протест проти політики уряду та на підтримку України. 

Джерело: Reuters

Деталі: Як пише інформаційне агентство, люди вийшли на вулиці Братислави у вівторок, щоб висловити підтримку Україні та висловити критику діям уряду, який прагне відновити зв'язки з Росією. 

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Акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги. "Люди в Україні чують це щодня", - сказав організатор протесту Міхал Гворецький. Організатори оцінили кількість учасників у п'ять тисяч.

 
Фото - Reuters
 
Фото - Reuters
 
Фото - Reuters

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Теми: Словаччинамітинги
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