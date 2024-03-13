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СМИ: Несколько тысяч человек в Словакии вышли на митинг против правительства и в поддержку Украины

Татьяна ОлейникСреда, 13 марта 2024, 00:11
СМИ: Несколько тысяч человек в Словакии вышли на митинг против правительства и в поддержку Украины
Фото - Reuters

До 5 тысяч человек в столице Словакии Братиславе вышли на протест против политики правительства и поддержки Украины.

Источник: Reuters

Детали: Как пишет информационное агентство, люди вышли на улицы Братиславы во вторник, чтобы выразить поддержку Украине и выразить критику действиям правительства, которое стремится возобновить связи с Россией.

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Акция протеста началась с сигнала воздушной тревоги. "Люди в Украине слышат это каждый день", - сказал организатор протеста Михал Гворецкий. Организаторы оценили количество участников в пять тысяч.

 
Фото - Reuters
 
Фото - Reuters
 
Фото - Reuters

Темы: Словакиямитинги
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