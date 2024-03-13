"Шахед" окупантів влучив у 5-поверхівку в Сумах: є загиблі, 10 людей врятували з-під завалів
Середа, 13 березня 2024, 08:05
У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед",один з них влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого є загиблі і поранені.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Деталі: У результаті удару спалахнула пожежа.
Реклама:
Зруйновані кілька поверхів п'ятиповерхівки.
Доповнено: Станом на 7 ранку 13 березня тривають аварійно-рятувальні роботи.
За попередньою інформацією від ОВА, є загиблі (інформація щодо них уточнюється), з-під завалів врятували 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості.
ВІДЕО ДНЯ
Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у житловій п'ятиповерховці пошкоджені 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
Передісторія:
- Нагадаємо, у ніч на 13 березня у Сумах в районі міста військові зафіксували ворожі БпЛА.
- Згодом місцеві мешканці почули вибух.