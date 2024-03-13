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"Шахед" окупантів влучив у 5-поверхівку в Сумах: є загиблі, 10 людей врятували з-під завалів

Олена Івашків, Ірина БалачукСереда, 13 березня 2024, 08:05
Шахед окупантів влучив у 5-поверхівку в Сумах: є загиблі, 10 людей врятували з-під завалів
Будинок в Сумах, у який влучив російський безпілотник, фото: Сумська ОВА

У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед",один з них влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого є загиблі і поранені. 

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: У результаті удару спалахнула пожежа.

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Фото Сумської ОВА 

Зруйновані кілька поверхів п'ятиповерхівки.

 
Фото Сумської ОВА 

Доповнено: Станом на 7 ранку 13 березня тривають аварійно-рятувальні роботи.

За попередньою інформацією від ОВА, є загиблі (інформація щодо них уточнюється), з-під завалів врятували 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. 

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Фото Сумської ОВА 

Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у житловій п'ятиповерховці пошкоджені 30 квартир, з них 15 – зруйновані.  

 
Фото Сумської ОВА 

Передісторія:

  • Нагадаємо, у ніч на 13 березня у Сумах в районі міста військові зафіксували ворожі БпЛА.
  • Згодом місцеві мешканці почули вибух.

Теми: СумиШахеджертви
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