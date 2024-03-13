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"Шахед" оккупантов попал в 5-этажку в Сумах: есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов

Алена Ивашкив, Ирина БалачукСреда, 13 марта 2024, 08:05
Шахед оккупантов попал в 5-этажку в Сумах: есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов
Дом в Сумах, в который попал российский беспилотник, фото: Сумская ОВА

В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые. 

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: В результате удара вспыхнул пожар.

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Фото Сумской ОВА 

Разрушены несколько этажей пятиэтажки. 

 
Фото Сумской ОВА 

Дополнено: По состоянию на 7 утра 13 марта продолжаются аварийно-спасательные работы.

По предварительной информации от ОВА, есть погибшие (информация о них уточняется), из-под завалов спасли 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Сумской ОВА 

В результате попадания вражеского "Шахеда" в жилой пятиэтажке повреждены 30 квартир, из них 15 – разрушены.

 
Фото Сумской ОВА 

Предыстория:

  • Напомним, в ночь на 13 марта в Сумах в районе города военные зафиксировали вражеские БПЛА.
  • Впоследствии местные жители услышали взрыв.

Темы: СумыШахеджертвы
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