"Шахед" оккупантов попал в 5-этажку в Сумах: есть погибшие, 10 человек спасли из-под завалов
Среда, 13 марта 2024, 08:05
В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Детали: В результате удара вспыхнул пожар.
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Разрушены несколько этажей пятиэтажки.
Дополнено: По состоянию на 7 утра 13 марта продолжаются аварийно-спасательные работы.
По предварительной информации от ОВА, есть погибшие (информация о них уточняется), из-под завалов спасли 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести.
ВИДЕО ДНЯ
В результате попадания вражеского "Шахеда" в жилой пятиэтажке повреждены 30 квартир, из них 15 – разрушены.
Предыстория:
- Напомним, в ночь на 13 марта в Сумах в районе города военные зафиксировали вражеские БПЛА.
- Впоследствии местные жители услышали взрыв.