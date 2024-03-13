Спротив: білоруських військових почали тренувати російські інструктори

У Білорусі почалися чергові військові навчання, а інструкторами у білоруських військових стали росіяни.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Міністерство оборони Республіки Білорусь оголосило про початок перевірки боєготовності військових частин у збройних силах.

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В ході навчань заплановано перемістити особовий склад у визначені райони, зокрема, прикордоння вздовж кордону з Україною, де пройде тренування бойової стрільби, рух військової техніки.

Також тимчасово обмежено рух цивільного транспорту дорогами загального користування та територіями області.

За повідомленням місцевих, інструктори на цих навчаннях - громадяни РФ. Вони не мають підтримки серед особового складу ЗС Білорусі.

Зокрема, командир окремої служби активних заходів прикордонного комітету РБ Ігор Крючков в розмові з колегами заявляє, що йому не подобається, як російські військові інструктори, зокрема, найманці з "ПВК Вагнер" ставляться та поводяться з особовим складом спецпідрозділу білоруських прикордонників.

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У ЦНС зазначили, що наявність російських інструкторів свідчить, що Кремль не відмовляється від ідеї використання білоруських військових в своїх цілях.

Вони також зауважили, що у Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну практично безперервно тривають військові навчання з метою тиску на українське військово-політичне керівництво.