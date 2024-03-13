Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Спротив: білоруських військових почали тренувати російські інструктори

Олена ІвашківСереда, 13 березня 2024, 05:45
Спротив: білоруських військових почали тренувати російські інструктори
Ілюстрація: ЦНС

У Білорусі почалися чергові військові навчання, а інструкторами у білоруських військових стали росіяни.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Міністерство оборони Республіки Білорусь оголосило про початок перевірки боєготовності військових частин у збройних силах. 

Реклама:

В ході навчань заплановано перемістити особовий склад у визначені райони, зокрема, прикордоння вздовж кордону з Україною, де пройде тренування бойової стрільби, рух військової техніки.
Також тимчасово обмежено рух цивільного транспорту дорогами загального користування та територіями області.

За повідомленням місцевих, інструктори на цих навчаннях - громадяни РФ. Вони не мають підтримки серед особового складу ЗС Білорусі.

Зокрема, командир окремої служби активних заходів прикордонного комітету РБ Ігор Крючков в розмові з колегами заявляє, що йому не подобається, як російські військові інструктори, зокрема, найманці з "ПВК Вагнер" ставляться та поводяться з особовим складом спецпідрозділу білоруських прикордонників.

ВІДЕО ДНЯ

У ЦНС зазначили, що наявність російських інструкторів свідчить, що Кремль не відмовляється від ідеї використання білоруських військових в своїх цілях.

Вони також зауважили, що у Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну практично безперервно тривають військові навчання з метою тиску на українське військово-політичне керівництво.

Теми: Білорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Білорусь
У Європарламенті ініціювали дебати про заборону на імпорт агропродукції з РФ і Білорусі
Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій на агропродукцію з РФ і Білорусі
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: