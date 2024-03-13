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ЦНС: белорусских военных начали тренировать российские инструкторы

Алена ИвашкивСреда, 13 марта 2024, 05:45
ЦНС: белорусских военных начали тренировать российские инструкторы
Иллюстрация: ЦНС

В Беларуси начались очередные военные учения, а инструкторами у белорусских военных стали россияне.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: Министерство обороны Республики Беларусь объявило о начале проверки боеготовности воинских частей в вооруженных силах. 

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В ходе учений запланировано переместить личный состав в определенные районы, в частности, приграничье вдоль границы с Украиной, где пройдет тренировка боевой стрельбы, движение военной техники. 

Также временно ограничено движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и территориями области.

По сообщению местных, инструкторы на этих учениях - граждане РФ. Они не имеют поддержки среди личного состава ВС Беларуси.

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В частности, командир отдельной службы активных мероприятий пограничного комитета РБ Игорь Крючков в разговоре с коллегами заявляет, что ему не нравится, как российские военные инструкторы, в частности, наемники из "ЧВК Вагнер" относятся и ведут себя с личным составом спецподразделения белорусских пограничников.

В ЦНС отметили, что наличие российских инструкторов свидетельствует, что Кремль не отказывается от идеи использования белорусских военных в своих целях.

Они также отметили, что в Беларуси с начала полномасштабного вторжения России в Украину практически непрерывно продолжаются военные учения с целью давления на украинское военно-политическое руководство.

Темы: Беларусьвойна
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