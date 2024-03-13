У Рязані на нафтопереробному заводі пролунали вибухи та зайнялася пожежа

Удар безпілотника по нафтопереробному заводу у Рязані, фото Astra

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.

Джерело: Telegram-канали "Крымский ветер", "Baza", "Astra"

Деталі: Площа пожежі на рязанському нафтозаводі – 100 квадратних метрів.

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За словами джерел Baza, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхали пожежники.

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі. pic.twitter.com/BYoJdDgkoK — up (@up_pravda) March 13, 2024

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Офіційних даних російської влади поки що немає.

Над Рязанню після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники. pic.twitter.com/8Wo0FBAEkl — up (@up_pravda) March 13, 2024

Доповнено: Після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники над Рязанню.

Водночас, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що в Шебекинському міському окрузі через нічну атаку безпілотників без електропостачання залишилося 45 тисяч осіб.