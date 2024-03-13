У Рязані на нафтопереробному заводі пролунали вибухи та зайнялася пожежа
Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.
Джерело: Telegram-канали "Крымский ветер", "Baza", "Astra"
Деталі: Площа пожежі на рязанському нафтозаводі – 100 квадратних метрів.
За словами джерел Baza, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхали пожежники.
Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі. pic.twitter.com/BYoJdDgkoK— up (@up_pravda) March 13, 2024
Офіційних даних російської влади поки що немає.
Над Рязанню після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники. pic.twitter.com/8Wo0FBAEkl— up (@up_pravda) March 13, 2024
Доповнено: Після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники над Рязанню.
Водночас, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що в Шебекинському міському окрузі через нічну атаку безпілотників без електропостачання залишилося 45 тисяч осіб.