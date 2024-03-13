Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

У Рязані на нафтопереробному заводі пролунали вибухи та зайнялася пожежа

Олена ІвашківСереда, 13 березня 2024, 06:28
У Рязані на нафтопереробному заводі пролунали вибухи та зайнялася пожежа
Удар безпілотника по нафтопереробному заводу у Рязані, фото Astra

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.

Джерело: Telegram-канали "Крымский ветер", "Baza", "Astra"

Деталі: Площа пожежі на рязанському нафтозаводі – 100 квадратних метрів.

Реклама:

За словами джерел Baza, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхали пожежники.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційних даних російської влади поки що немає.

Доповнено: Після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники над Рязанню.

Водночас, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив, що в Шебекинському міському окрузі через нічну атаку безпілотників без електропостачання залишилося 45 тисяч осіб.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Росія
"Свобода Росії" залишається на території прикордонних областей РФ та обіцяє "спекотну ніч"
Ердоган: Мирні плани без Росії не дадуть результату  
Російський експорт вугілля до Азії падає через зниження цін та дорогу доставку
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: