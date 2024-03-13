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В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы и возник пожар

Алена ИвашкивСреда, 13 марта 2024, 06:28
В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы и возник пожар
Удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, фото Astra

Утром 13 марта в российской Рязани раздалось три взрывы. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Telegram-каналы  "Крымский ветер", "Baza", "Astra"

Детали: Площадь пожара на рязанском нефтезаводе - 100 квадратных метров.

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По словам источников Baza, горит установка блока теплообменника. На место выехали пожарные.

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Официальных данных российских властей пока что нет.

Дополнено: После взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.

В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что в Шебекинском городском округе из-за ночной атаки беспилотников без электроснабжения осталось 45 тысяч человек.

Темы: Росcия
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