В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы и возник пожар

Удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, фото Astra

Утром 13 марта в российской Рязани раздалось три взрывы. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Telegram-каналы "Крымский ветер", "Baza", "Astra"

Детали: Площадь пожара на рязанском нефтезаводе - 100 квадратных метров.

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По словам источников Baza, горит установка блока теплообменника. На место выехали пожарные.

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі. pic.twitter.com/BYoJdDgkoK — up (@up_pravda) March 13, 2024

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Официальных данных российских властей пока что нет.

Над Рязанню після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі місцеві мешканці помітили нові безпілотники. pic.twitter.com/8Wo0FBAEkl — up (@up_pravda) March 13, 2024

Дополнено: После взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе местные жители заметили новые беспилотники над Рязанью.

В то же время, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что в Шебекинском городском округе из-за ночной атаки беспилотников без электроснабжения осталось 45 тысяч человек.