ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів і спалили 32 артсистеми
Середа, 13 березня 2024, 08:46
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 980 окупантів, знищили 5 танків, 20 ББМ та 32 артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 426 870 (+980) осіб,
- танків − 6 752 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 12 921 (+20) од,
- артилерійських систем − 10 554 (+32) од,
- РСЗВ − 1 017 (+1) од,
- засобів ППО − 715 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 205 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 919 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 932 (+62) од,
- спеціальної техніки − 1 699 (+8) од.
Дані уточнюються.