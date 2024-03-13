ЗСУ за добу знешкодили 980 окупантів і спалили 32 артсистеми

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 980 окупантів, знищили 5 танків, 20 ББМ та 32 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 426 870 (+980) осіб,

танків − 6 752 (+5) од,

бойових броньованих машин − 12 921 (+20) од,

артилерійських систем − 10 554 (+32) од,

РСЗВ − 1 017 (+1) од,

засобів ППО − 715 (+2) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 205 (+22) од,

крилатих ракет − 1 919 (+1) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 13 932 (+62) од,

спеціальної техніки − 1 699 (+8) од.

Дані уточнюються.