ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и сожгли 32 артсистемы
Среда, 13 марта 2024, 08:46
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, уничтожили 5 танков, 20 ББМ и 32 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 426 870 (+980) человек,
- танков − 6 752 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 12 921 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 10 554 (+32) ед,
- РСЗО − 1 017 (+1) ед,
- средств ПВО − 715 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 205 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн −13 932 (+62) ед,
- специальной техники − 1 699 (+8) ед.
Данные уточняются.