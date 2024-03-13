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ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и сожгли 32 артсистемы

Ирина БалачукСреда, 13 марта 2024, 08:46
ВСУ за сутки обезвредили 980 оккупантов и сожгли 32 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, уничтожили 5 танков, 20 ББМ и 32 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 426 870 (+980) человек,
  • танков − 6 752 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 921 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 10 554 (+32) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+1) ед,
  • средств ПВО − 715 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 205 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн −13 932 (+62) ед,
  • специальной техники − 1 699 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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