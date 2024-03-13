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Росіяни скинули на Мирноград авіабомбу: 2 загиблих, 5 поранених

Ірина БалачукСереда, 13 березня 2024, 09:11
Росіяни скинули на Мирноград авіабомбу: 2 загиблих, 5 поранених
Фото з Telegram прокуратури

2 людини загинули і 5 дістали поранення у результаті удару росіян по місту Мирноград на Донеччині пізно ввечері 12 березня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, ДСНС та Донецька обласна прокуратура в Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку − вона не отримала фізичних травм. Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє − у стані середньої тяжкості". 

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фото прокуратури 

Деталі: У ДСНС уточнили, що тіла загиблих деблокували з-під завалів. 

Ще 6 людей вдалося врятувати зі зруйнованого будинку, з них 1 дитина. 

 
Фото ДСНС

Філашкін розповів, що окупанти близько 23 години 12 березня скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" і влучили у 5-поверхівку. Всього в результаті удару пошкоджені 4 будинки. 

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фото прокуратури 

Станом на ранок 13 березня пошукова операція на місці події завершена, наголосив голова ОВА.  

Доповнено: Пізніше Донецька обласна прокуратура уточнила, що постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років. У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також перелам. 

 
фото прокуратури 

Під завалами загинули 76-річна жінка та 68-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 багатоповерхові будинки й 9 транспортних засобів.   

Теми: Донецька областьвійнажертви
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