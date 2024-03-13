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Россияне сбросили на Мирноград авиабомбу: 2 погибших, 5 раненых

Ирина БалачукСреда, 13 марта 2024, 09:11
Россияне сбросили на Мирноград авиабомбу: 2 погибших, 5 раненых
Фото из Telegram прокуратуры

2 человека погибли и 5 получили ранения в результате удара россиян по городу Мирноград Донецкой области поздно вечером 12 марта.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, ГСЧС и Донецкая областная прокуратура в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку − она не получила физических травм. Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое − в состоянии средней тяжести". 

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фото прокуратуры

Детали: В ГСЧС уточнили, что тела погибших деблокировали из-под завалов.

Еще 6 человек удалось спасти из разрушенного дома, из них 1 ребенок. 

 
Фото ГСЧС

Филашкин рассказал, что оккупанты около 23 часов 12 марта сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" и попали в 5-этажку. Всего в результате удара повреждены 4 дома. 

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фото прокуратуры

По состоянию на утро 13 марта поисковая операция на месте удара завершена, подчеркнул глава ОВА.

Дополнено: Позже Донецкая областная прокуратура уточнила, что пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет. У пострадавших обнаружили минно-взрывные травмы, ушибы головы и тела, а также перелом.  

 
фото прокуратуры

Под завалами погибли 76-летняя женщина и 68-летний мужчина. 

В результате обстрела повреждены 4 многоэтажных дома и 9 транспортных средств.  

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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