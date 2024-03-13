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Путін заявив, що іноземні війська в Україні не змінять хід війни

Станіслав ПогоріловСереда, 13 березня 2024, 10:25
Путін заявив, що іноземні війська в Україні не змінять хід війни
Володимир путні, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що офіційна присутність іноземних військ в Україні і постачання озброєнь начебто не змінять ситуацію на полі бою.

Джерело: інтерв’ю Путіна пропагандисту Кисельову

Пряма мова Путіна: "Якщо йтиметься про офіційні військові контингенти іноземних держав, то впевнений, це не змінить ситуації на полі бою. Це найважливіше. Так само, як нічого не змінює постачання озброєнь".

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Деталі: Путін переконує, що військові західних країн присутні в Україні вже давно. "А після держперевороту (Революції Достоїнства – ред.) їхня кількість кратно збільшилася. Зараз присутні і прямо, у вигляді радників, присутні у вигляді іноземних найманців і несуть втрати.", - вважає президент РФ.

Він також почав погрожувати, що присутність іноземних військ в Україні "може призвести до серйозних геополітичних наслідків".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
  • Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
  • Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
  • У свою чергу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не збираються відправляти свої війська для участі в бойових діях в Україні, наголошуючи, що Київ просить союзників надати зброю, необхідну для протидії повномасштабній російській агресії.

Теми: ПутінвійнаУкраїнаРосія
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