Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що офіційна присутність іноземних військ в Україні і постачання озброєнь начебто не змінять ситуацію на полі бою.

Джерело: інтерв’ю Путіна пропагандисту Кисельову

Пряма мова Путіна: "Якщо йтиметься про офіційні військові контингенти іноземних держав, то впевнений, це не змінить ситуації на полі бою. Це найважливіше. Так само, як нічого не змінює постачання озброєнь".

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Деталі: Путін переконує, що військові західних країн присутні в Україні вже давно. "А після держперевороту (Революції Достоїнства – ред.) їхня кількість кратно збільшилася. Зараз присутні і прямо, у вигляді радників, присутні у вигляді іноземних найманців і несуть втрати.", - вважає президент РФ.

Він також почав погрожувати, що присутність іноземних військ в Україні "може призвести до серйозних геополітичних наслідків".

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