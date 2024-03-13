Путін заявив, що іноземні війська в Україні не змінять хід війни
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що офіційна присутність іноземних військ в Україні і постачання озброєнь начебто не змінять ситуацію на полі бою.
Джерело: інтерв’ю Путіна пропагандисту Кисельову
Пряма мова Путіна: "Якщо йтиметься про офіційні військові контингенти іноземних держав, то впевнений, це не змінить ситуації на полі бою. Це найважливіше. Так само, як нічого не змінює постачання озброєнь".
Деталі: Путін переконує, що військові західних країн присутні в Україні вже давно. "А після держперевороту (Революції Достоїнства – ред.) їхня кількість кратно збільшилася. Зараз присутні і прямо, у вигляді радників, присутні у вигляді іноземних найманців і несуть втрати.", - вважає президент РФ.
Він також почав погрожувати, що присутність іноземних військ в Україні "може призвести до серйозних геополітичних наслідків".
Передісторія:
- Перед цим президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
- Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
- Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
- У свою чергу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не збираються відправляти свої війська для участі в бойових діях в Україні, наголошуючи, що Київ просить союзників надати зброю, необхідну для протидії повномасштабній російській агресії.