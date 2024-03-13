Путин заявил, что иностранные войска в Украине не изменят ход войны

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что официальное присутствие иностранных войск в Украине и поставки вооружений якобы не изменят ситуацию на поле боя.

Источник: интервью Путина пропагандисту Киселеву

Прямая речь Путина: "Если речь будет идти об официальных военных контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений".

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Детали: Путин убеждает, что военные западных стран присутствуют в Украине уже давно. "А после госпереворота (Революции Достоинства - ред.) их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и прямо, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери.", - считает президент РФ.

Он также начал угрожать, что присутствие иностранных войск в Украине "может привести к серьезным геополитическим последствиям".

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