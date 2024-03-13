Путин заявил, что иностранные войска в Украине не изменят ход войны
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что официальное присутствие иностранных войск в Украине и поставки вооружений якобы не изменят ситуацию на поле боя.
Источник: интервью Путина пропагандисту Киселеву
Прямая речь Путина: "Если речь будет идти об официальных военных контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений".
Детали: Путин убеждает, что военные западных стран присутствуют в Украине уже давно. "А после госпереворота (Революции Достоинства - ред.) их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и прямо, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери.", - считает президент РФ.
Он также начал угрожать, что присутствие иностранных войск в Украине "может привести к серьезным геополитическим последствиям".
Предистория:
- Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
- В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
- Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
- В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска для участия в боевых действиях в Украине, подчеркивая, что Киев просит союзников предоставить оружие, необходимое для противодействия полномасштабной российской агрессии.