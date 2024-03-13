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Путин заявил, что иностранные войска в Украине не изменят ход войны

Станислав ПогориловСреда, 13 марта 2024, 10:25
Путин заявил, что иностранные войска в Украине не изменят ход войны
Владимир путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что официальное присутствие иностранных войск в Украине и поставки вооружений якобы не изменят ситуацию на поле боя.

Источник: интервью Путина пропагандисту Киселеву

Прямая речь Путина: "Если речь будет идти об официальных военных контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений".

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Детали: Путин убеждает, что военные западных стран присутствуют в Украине уже давно. "А после госпереворота (Революции Достоинства - ред.) их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и прямо, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери.", - считает президент РФ.

Он также начал угрожать, что присутствие иностранных войск в Украине "может привести к серьезным геополитическим последствиям".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
  • В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
  • Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
  • В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска для участия в боевых действиях в Украине, подчеркивая, что Киев просит союзников предоставить оружие, необходимое для противодействия полномасштабной российской агрессии.

Темы: ПутинвойнаУкраинаРосcия
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