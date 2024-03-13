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До України повернули ще п’ятьох дітей з тимчасово окупованих територій

"Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 10:22
До України повернули ще п’ятьох дітей з тимчасово окупованих територій
Фото: уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини ще п'ятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися".

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Фото: уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: Також в Україну вдалося повернути 17-річного хлопця, який не захотів отримувати російський паспорт й був змушений переховуватися від окупаційної влади.

Наразі всі діти в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу – усе, аби повернутися до звичного життя. 

За словами Прокудіна, від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.

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Теми: Херсонська областьокупаціядіти
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