До України повернули ще п’ятьох дітей з тимчасово окупованих територій
Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини ще п'ятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися".
Деталі: Також в Україну вдалося повернути 17-річного хлопця, який не захотів отримувати російський паспорт й був змушений переховуватися від окупаційної влади.
Наразі всі діти в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу – усе, аби повернутися до звичного життя.
За словами Прокудіна, від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.