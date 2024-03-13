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В Украину вернули еще пятерых детей с временно оккупированных территорий

"Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 10:22
В Украину вернули еще пятерых детей с временно оккупированных территорий
Фото: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины еще пятерых детей, которые после полномасштабного вторжения РФ оказались в оккупации. 

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет. Большая семья долго не могла самостоятельно уехать. Но когда для них создали надлежащие условия, то семья сразу согласились".

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Фото: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: Также в Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который не захотел получать российский паспорт и был вынужден скрываться от оккупационных властей.

Сейчас все дети в безопасном месте, им оказывают медицинскую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь - все, чтобы вернуться к привычной жизни. 

По словам Прокудина, с начала 2024-го на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей с Херсонщины.

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Темы: Херсонская областьоккупациядети
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