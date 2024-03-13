В Украину вернули еще пятерых детей с временно оккупированных территорий
Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины еще пятерых детей, которые после полномасштабного вторжения РФ оказались в оккупации.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет. Большая семья долго не могла самостоятельно уехать. Но когда для них создали надлежащие условия, то семья сразу согласились".
Детали: Также в Украину удалось вернуть 17-летнего парня, который не захотел получать российский паспорт и был вынужден скрываться от оккупационных властей.
Сейчас все дети в безопасном месте, им оказывают медицинскую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь - все, чтобы вернуться к привычной жизни.
По словам Прокудина, с начала 2024-го на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей с Херсонщины.