Дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробні заводи в Росії – джерело

Пожежа на нафтозаводі в російській Рязані. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

В ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерела УП, ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала спецслужба.

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Пряма мова: "Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які агресор направляє безпосередньо на війну, на вбивства українських громадян".

13 березня дрони СБУ атакували нафтопереробні заводи в РФ. відео з соцмереж pic.twitter.com/8HG8MjS6Ak — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2024

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Додатково: Також, за даними УП, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакувала дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Нагадаємо: Російське Міноборони заявило, що вночі 13 березня Росію атакували десятки українських безпілотників і що нібито 65 БпЛА вдалося знищити, проте російські Telegram-канали пишуть про численні "прильоти".