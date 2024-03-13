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Дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в России – источник

Валентина РоманенкоСреда, 13 марта 2024, 10:36
Дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в России – источник
Пожар на нефтезаводе в российской Рязани. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

В ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источника УП, эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые ранее начала спецслужба.

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Прямая речь: "Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые агрессор направляет непосредственно на войну, на убийства украинских граждан".

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Дополнительно: Также, по данным УП, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковала дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Напомним: Российское Минобороны заявило, что ночью 13 марта Россию атаковали десятки украинских беспилотников и что якобы 65 БпЛА удалось уничтожить, однако российские Telegram-каналы пишут о многочисленных "прилетах".

Темы: СБУбеспилотники
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