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Сили ППО збили російську ракету над морем в Одеській області

Станіслав ПогоріловСереда, 13 березня 2024, 11:01
Сили ППО збили російську ракету над морем в Одеській області
Фото: Getty Images

Сили протиповітряної оборони вранці 13 березня збили над морем керовану авіаційну ракету, яку росіяни випустили по Одеській області.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно: "Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем".

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Деталі: Повідомляється, що російські загарбники продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.

Військові закликали не знімати і не поширювати кадри роботи ППО.

Теми: Одеська областьракетний удар
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