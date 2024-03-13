Сили ППО збили російську ракету над морем в Одеській області
Середа, 13 березня 2024, 11:01
Сили протиповітряної оборони вранці 13 березня збили над морем керовану авіаційну ракету, яку росіяни випустили по Одеській області.
Джерело: Сили оборони півдня у Telegram
Дослівно: "Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем".
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Деталі: Повідомляється, що російські загарбники продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.
Військові закликали не знімати і не поширювати кадри роботи ППО.