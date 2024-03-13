Силы ПВО сбили российскую ракету над морем в Одесской области

Силы противовоздушной обороны утром 13 марта сбили над морем управляемую авиационную ракету, которую россияне выпустили по Одесской области.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Дословно: "Утром враг коварно направил по Одесской области ракетный удар. Управляемую авиационную ракету, выпущенную с самолета тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили над морем".

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Детали: Сообщается, что российские захватчики продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Военные призвали не снимать и не распространять кадры работы ПВО.