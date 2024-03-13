47,3 га полів очистили машини механізованого розмінування на Миколаївщині

На Миколаївщині завдяки машинам механізованого розмінування сапери очистили вже 47,3 га земель сільськогосподарського призначення.

Джерело: Головне управління ДСНС України в Миколаївській області

Дослівно: "В процесі розмінування від вибухонебезпечних предметів піротехніки ДСНС використовують різні методи: від традиційних обстежень територій "ручним способом", коли сапер використовуючи міношукачі проходить потенційно небезпечні ділянки та метр за метром обстежує їх, так і за допомогою машин механізованого розмінування".

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Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Деталі: Повідомляється, що наразі сапери використовують 4 машини механізованого розмінування. З їх допомогою вже розміновано 47,3 га миколаївських земель сільськогосподарського призначення.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

За словами піротехніків ДСНС, часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які за принципом роботи техніки вибухають на місці.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Керують автомобілями сапери за допомогою спеціального джойстика.