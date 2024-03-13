47,3 га полів очистили машини механізованого розмінування на Миколаївщині
На Миколаївщині завдяки машинам механізованого розмінування сапери очистили вже 47,3 га земель сільськогосподарського призначення.
Джерело: Головне управління ДСНС України в Миколаївській області
Дослівно: "В процесі розмінування від вибухонебезпечних предметів піротехніки ДСНС використовують різні методи: від традиційних обстежень територій "ручним способом", коли сапер використовуючи міношукачі проходить потенційно небезпечні ділянки та метр за метром обстежує їх, так і за допомогою машин механізованого розмінування".
Деталі: Повідомляється, що наразі сапери використовують 4 машини механізованого розмінування. З їх допомогою вже розміновано 47,3 га миколаївських земель сільськогосподарського призначення.
За словами піротехніків ДСНС, часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які за принципом роботи техніки вибухають на місці.
Керують автомобілями сапери за допомогою спеціального джойстика.