47,3 га полей очистили машины механизированного разминирования на Николаевщине
На Николаевщине благодаря машинам механизированного разминирования саперы очистили уже 47,3 га земель сельскохозяйственного назначения.
Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Дословно: "В процессе разминирования от взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС используют различные методы: от традиционных обследований территорий "ручным способом", когда сапер используя миноискатели проходит потенциально опасные участки и метр за метром обследует их, так и с помощью машин механизированного разминирования".
Детали: Сообщается, что сейчас саперы используют 4 машины механизированного разминирования. С их помощью уже разминировано 47,3 га николаевских земель сельскохозяйственного назначения.
По словам пиротехников ГСЧС, часто под их цепной механизм попадают разнокалиберные боеприпасы, которые по принципу работы техники взрываются на месте.
Управляют автомобилями они с помощью специального джойстика.