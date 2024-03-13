47,3 га полей очистили машины механизированного разминирования на Николаевщине

На Николаевщине благодаря машинам механизированного разминирования саперы очистили уже 47,3 га земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

Дословно: "В процессе разминирования от взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС используют различные методы: от традиционных обследований территорий "ручным способом", когда сапер используя миноискатели проходит потенциально опасные участки и метр за метром обследует их, так и с помощью машин механизированного разминирования".

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Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

Детали: Сообщается, что сейчас саперы используют 4 машины механизированного разминирования. С их помощью уже разминировано 47,3 га николаевских земель сельскохозяйственного назначения.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

По словам пиротехников ГСЧС, часто под их цепной механизм попадают разнокалиберные боеприпасы, которые по принципу работы техники взрываются на месте.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

Управляют автомобилями они с помощью специального джойстика.

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