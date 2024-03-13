Інформаційна спецоперація РФ "Перун" проти України увійшла в активну фазу – розвідка

Спеціальна операція російських пропагандистів під назвою "Перун" перебуває в активній фазі, досягне піку в день так званих виборів президента РФ і продовжиться до 30 червня.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Пропагандисти країни окупанта продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун". Вона спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу та "створити умови для вирішення завдань" так званої СВО. Проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ".

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Деталі: У розвідці розповіли, що до участі в цій операції залучаються підрозділи Росгвардії та шпигуни.

Пропагандисти Кремля дають їм вказівки щодо дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України; виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій; поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на окупованих територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ; формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів".

Також, відповідно до методичок Кремля, агенти Кремля повинні розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи фейкові наративи, як то "планування державного перевороту в Києві", "звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі", "масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі", тощо.

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За даними ГУР, піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ. Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня цього року.

Нагадаємо: Наприкінці лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України під назвою "Майдан-3" буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки на сході.

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