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Информационная спецоперация РФ "Перун" против Украины вошла в активную фазу - разведка

Станислав ПогориловСреда, 13 марта 2024, 12:06
Информационная спецоперация РФ Перун против Украины вошла в активную фазу - разведка
Фото: Getty Images

Специальная операция российских пропагандистов под названием "Перун" находится в активной фазе, достигнет пика в день так называемых выборов президента РФ и продолжится до 30 июня.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Пропагандисты страны оккупанта продолжают активную фазу информационной операции "Перун". Она направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создать условия для решения задач" так называемой СВО. Проведение операции "Перун" также происходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов РФ".

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Детали: В разведке рассказали, что к участию в этой операции привлекаются подразделения Росгвардии и шпионы.

Пропагандисты Кремля дают им указания по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины; оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций; распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ; формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов".

Также, согласно методичкам Кремля, агенты Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя фейковые нарративы, как "планирование государственного переворота в Киеве", "обвинение Украины в начале боевых действий на Донбассе", "массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе" и тому подобное.

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По данным ГУР, пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента РФ. Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года.

Напомним: В конце февраля 2024 года Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что кульминация российской информационной спецоперации против Украины под названием "Майдан-3" будет в ближайшие недели, а Россия рассчитывает, что до первой половины июня ей удастся расшатать ситуацию и нанести Украине военное поражение на востоке.

Что предшествовало:

  • 16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".
  • 21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.

Темы: РосcияпропагандаУкраинаразведка
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