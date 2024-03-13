Міноборони та DeepStateUA домовились про обмін даними задля допомоги ЗСУ

Міністерство оборони та аналітичний проєкт DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю щодо швидкого обміну даними задля допомоги Збройним силам.

Джерело: пресслужба Міноборони, DeepStateUA

Дослівно: "Ціль меморандуму – забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні сили України актуальною інформацією".

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Деталі: За словами заступниці оборонного відомства Катерини Черногоренко, Міноборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави.

"Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", – зазначила вона.

Співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий наголосив, що їхньою картою вже користуються різні служби та військові у своїй роботі.

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"Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги", – переконаний він.

Довідково: DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій. DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.