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Минобороны и DeepStateUA договорились об обмене данными для помощи ВСУ

Станислав ПогориловСреда, 13 марта 2024, 13:04
Минобороны и DeepStateUA договорились об обмене данными для помощи ВСУ
Роман Погорилый и Екатерина Черногоренко, фото: пресс-служба Миноборони

Министерство обороны и аналитический проект DeepStateUA подписали меморандум о сотрудничестве по быстрому обмену данными для помощи Вооруженным силам.

Источник: пресс-служба Минобороны, DeepStateUA

Дословно: "Цель меморандума - обеспечить обмен данными между Министерством и ОО "Дипстейт ЮА", чтобы усилить Вооруженные силы Украины актуальной информацией".

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Детали: По словам заместителя оборонного ведомства Екатерины Черногоренко, Минобороны заинтересовано использовать лучшие практики IT-проектов для повышения обороноспособности государства.

"Сотрудничество с DeepStateUA позволит быстро и эффективно накапливать и обрабатывать необходимые данные о ходе военных действий", - отметила она.

Соучредитель проекта DeepStateUa Роман Погорелый отметил, что их картой уже пользуются различные службы и военные в своей работе.

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"Вместе с Министерством обороны мы сможем работать более эффективно для нашей общей победы", - убежден он.

Справочно: DeepStateUA - это аналитический проект, освещающий информацию о ходе российско-украинской войны с помощью интерактивной онлайн карты боевых действий. DeepStateMap.Live дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий - и содержит отметки о статусе различных территорий: оккупированные, освобожденные, только что освобожденные или серые зоны.

Темы: МинобороныВооруженные силывойна
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