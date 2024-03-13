Сирський відвідав позиції, де є ризик прориву росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав напрямок активних бойових дій ворога, де "є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків" та розповів про оперативну обстановку на Східному фронті.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова: "Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків.

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Деталі: Сирський повідомив, що після детального аналізу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, а також засобами РЕБ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що надалі це забезпечить стійкість оборони ЗСУ на цій ділянці фронту.

Пряма мова: "В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине".

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський





Деталі: Повідомляється, що на інших ділянках фронту активність ворога помітно стала нижчою. Головнокомандувач припускає, що це пов’язано зі зростанням втрат ворога.

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За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під контролем ЗСУ, додав Сирський.





