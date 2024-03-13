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Сирський відвідав позиції, де є ризик прориву росіян

Анастасія ПроцСереда, 13 березня 2024, 13:57
Сирський відвідав позиції, де є ризик прориву росіян
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав напрямок активних бойових дій ворога, де "є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків" та розповів про оперативну обстановку на Східному фронті.

Джерело: головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова: "Попрацював у двох  бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків. 

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Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Деталі: Сирський повідомив, що після детального аналізу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, а також засобами РЕБ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що надалі це забезпечить стійкість оборони ЗСУ на цій ділянці фронту.

Пряма мова: "В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине".

 
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський



Деталі: Повідомляється, що на інших ділянках фронту активність ворога помітно стала нижчою. Головнокомандувач припускає, що це пов’язано зі зростанням втрат ворога. 

ВІДЕО ДНЯ

За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під контролем ЗСУ, додав Сирський.



Теми: СирськийвійнаЗбройні сили
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