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Сырский посетил позиции, где есть риск прорыва россиян

Анастасия ПроцСреда, 13 марта 2024, 13:57
Сырский посетил позиции, где есть риск прорыва россиян
Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил направление активных боевых действий врага, где "есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков" и рассказал об оперативной обстановке на Восточном фронте.

Источник: главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в Telegram

Прямая речь: "Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков. 

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Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Детали: Сирский сообщил, что после детального анализа были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, а также средствами РЭБ. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в дальнейшем это обеспечит устойчивость обороны ВСУ на этом участке фронта.

Прямая речь: "В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино".

 
Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Детали: Сообщается, что на других участках фронта активность врага заметно стала ниже. Главнокомандующий предполагает, что это связано с ростом потерь врага. 

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За две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако, все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под контролем ВСУ, добавил Сырский.



Темы: СырскийвойнаВооруженные силы
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