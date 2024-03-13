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"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 14:23
Вибори президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
Ілюстративне фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії розповіла, росіяни проводять дострокове голосування за президента РФ на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 13 березня

Деталі: У відомстві зазначили, що російський окупаційний режим збільшив зусилля, спрямовані на те, щоб змусити населення окупованих територій проголосувати.

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"У Луганську до 2600 чиновників були залучені для того, щоб відвідувати будинки та переконувати мешканців голосувати. Керівникам освітніх та інших установ наказали забезпечити явку своїх підлеглих на "вибори", – йдеться в огляді.

За відсутності незалежних спостерігачів за виборами та списків виборців хоча б в одному населеному пункті зростає ймовірність фальсифікації результатів, констатує розвідка.

Аналітики вважають, що через значне переміщення населення та міграція з окупованих районів, цілком ймовірно, що там залишиться лише приблизно третина довоєнного населення.

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Водночас, вказує розвідка, довіра до окупаційного режиму ще більше підривається через відсутність належного представництва на "виборах", низький рівень безпеки та примусові заходи, спрямовані на примушення населення до голосування.

"Дуже ймовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявить про високу явку виборців з переважною підтримкою Путіна, незалежно від того, що станеться насправді, щоб створити враження, що демократичний вибір був зроблений", – йдеться в огляді.

Напередодні розвідка Великої Британії проаналізувала удар українських сил по авіазаводу ім. Берієва в Таганрозі Ростовської області, де, зокрема, ремонтують літаки раннього повітряного попередження і управління А-50.

У попередньому огляді британська розвідка попереджала, що  РФ може готувати депортацію українців з окупованих територій.

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Теми: Велика БританіявійнаокупаціяПутін
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