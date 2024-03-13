"Выборы" президента РФ: Британская разведка рассказала, как жителей ВОТ заставляют выбирать Путина

Разведка Великобритании рассказала, россияне проводят досрочное голосование за президента РФ на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 13 марта

Детали: В ведомстве отметили, что российский оккупационный режим увеличил усилия, направленные на то, чтобы заставить население оккупированных территорий проголосовать.

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"В Луганске до 2600 чиновников были привлечены для того, чтобы посещать дома и убеждать жителей голосовать. Руководителям образовательных и других учреждений приказали обеспечить явку своих подчиненных на "выборы", – говорится в обзоре.

При отсутствии независимых наблюдателей за выборами и списков избирателей хотя бы в одном населенном пункте возрастает вероятность фальсификации результатов, констатирует разведка.

Аналитики считают, что из-за значительного перемещения населения и миграции из оккупированных районов, вполне вероятно, что там останется лишь примерно треть довоенного населения.

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В то же время, указывает разведка, доверие к оккупационному режиму еще больше подрывается из-за отсутствия надлежащего представительства на "выборах", низкого уровня безопасности и принудительных мер, направленных на принуждение населения к голосованию.

"Очень вероятно, что оккупационные власти на этих территориях заявят о высокой явке избирателей с преимущественной поддержкой Путина, независимо от того, что произойдет на самом деле, чтобы создать впечатление, что демократический выбор был сделан", – говорится в обзоре.

Накануне разведка Великобритании проанализировала ударукраинских сил по авиазаводу им. Бериева в Таганроге Ростовской области, где, в частности, ремонтируют самолеты раннего воздушного предупреждения и управления А-50.

В предыдущем обзоре британская разведка предупреждала, что РФ может готовить депортацию украинцев с оккупированных территорий.

Ранее разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.





