В ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини

На північному кордоні в Рівненькій області України продовжують облаштовувати оборонні рубежі.

Джерело: повідомлення голови Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Коваля

Пряма мова: "У чіткій координації з військовими триває будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів. Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, влаштовують ходи сполучень та інше".

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Фото: Рівненська ОДА

Фото: Рівненська ОДА

Фото: Рівненська ОДА

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