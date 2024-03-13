В ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
Середа, 13 березня 2024, 15:07
На північному кордоні в Рівненькій області України продовжують облаштовувати оборонні рубежі.
Джерело: повідомлення голови Рівненської обласної державної адміністрації Олександра Коваля
Пряма мова: "У чіткій координації з військовими триває будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів. Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, влаштовують ходи сполучень та інше".
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій ішлося про нагальні питання: ситуацію на фронті, озброєння та будівництво фортифікацій. "Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - сказав він.