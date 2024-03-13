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В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

Александр ШумилинСреда, 13 марта 2024, 15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
Фото: Ровенская ОГА

На северной границе в Ровенской области Украины продолжают обустраивать оборонительные рубежи.

Источник: сообщение председателя Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля

Прямая речь: "В четкой координации с военными продолжается строительство невзрывных заграждений и взводных опорных пунктов. В частности, строители проводят земляные работы, устраивают ходы сообщений и прочее".

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Фото: Ровенская ОГА
 
Фото: Ровенская ОГА
 
Фото: Ровенская ОГА

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 11 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором речь шла о насущных вопросах: ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций. "Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - сказал он.

Темы: Ровенская областьвойна
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