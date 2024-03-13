Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
Ілюстративне фото: Getty Images l

Видання The Wall Street Journal повідомило, що американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The Wall Street Journal

Деталі: Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Реклама:

Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, кажуть американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – першого у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, до нього увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.

Теми: СШАзброявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
США
Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій
Кредит у $2 млрд на оборонні потреби нададуть Польщі США 
Зеленський подякував США за нову допомогу на 300 млн на тлі суперечок у Конгресі
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: