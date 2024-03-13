Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ

Видання The Wall Street Journal повідомило, що американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The Wall Street Journal

Деталі: Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

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Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, кажуть американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – першого у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

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За даними ЗМІ, до нього увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.