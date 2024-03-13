Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ

Издание The Wall Street Journal сообщило, что американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал The Wall Street Journal

Детали: Ранее представители Пентагона настаивали на том, что Вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

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Однако сейчас американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, говорят американские чиновники.

В то же время, они не сказали, одобрит ли передачу ATACMS большей дальности, чем Украина уже получала, президент США Джо Байден.

Напомним, накануне США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первого в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

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По данным СМИ, в него войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.





