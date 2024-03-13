Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова

У Бахчисараї російські силовики затримали кримськотатарського активіста Едема Дудакова.

Джерело: "Крим.Реалії", омбудсмен Дмитро Лубінець

Деталі: Повідомляється, що у будинку Дудакова вранці пройшов обшук.

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Після цього, як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Дудакова відвезли в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Дудаков - кримськотатарський активіст, член Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу.

Пряма мова Лубінця: "РФ не припиняє переслідування кримських татар у тимчасово окупованому Криму...

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Закликаю світову спільноту посилити політичний і санкційний тиск на РФ з вимогою припинення нею грубих порушень прав людини в українському Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України".