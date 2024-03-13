Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова

Альона Мазуренко Середа, 13 березня 2024, 15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
фото: Кримська солідарність

У Бахчисараї російські силовики затримали кримськотатарського активіста Едема Дудакова.

Джерело: "Крим.Реалії", омбудсмен Дмитро Лубінець

Деталі: Повідомляється, що у будинку Дудакова вранці пройшов обшук.

Реклама:

Після цього, як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Дудакова відвезли в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Дудаков - кримськотатарський активіст, член Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу.

Пряма мова Лубінця: "РФ не припиняє переслідування кримських татар у тимчасово окупованому Криму...

ВІДЕО ДНЯ

Закликаю світову спільноту посилити політичний і санкційний тиск на РФ з вимогою припинення нею грубих порушень прав людини в українському Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України".

Теми: Кримокупаціякримські татариФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Крим
МЗС про законопроєкт РФ про "незаконну" передачу Криму Україні: нікчемна спроба
В Держдуму РФ внесли законопроєкт про "незаконну" передачу Криму Україні в 1954 році
Окупанти в Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії" – спротив
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: