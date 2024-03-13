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Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова

Алена МазуренкоСреда, 13 марта 2024, 15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
фото: Крымская солидарность

В Бахчисарае российские силовики задержали крымскотатарского активиста Эдема Дудакова.

Источник: "Крым.Реалии", омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Сообщается, что в доме Дудакова утром прошел обыск.

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После этого, как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Дудакова отвезли в управление ФСБ России в Симферополе.

Дудаков - крымскотатарский активист, член Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа.

Прямая речь Лубинца: "РФ не прекращает преследование крымских татар во временно оккупированном Крыму...

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Призываю мировое сообщество усилить политическое и санкционное давление на РФ с требованием прекращения ею грубых нарушений прав человека в украинском Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины".

Темы: Крымоккупациякрымские татарыФСБ
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