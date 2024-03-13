Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
В Бахчисарае российские силовики задержали крымскотатарского активиста Эдема Дудакова.
Источник: "Крым.Реалии", омбудсмен Дмитрий Лубинец
Детали: Сообщается, что в доме Дудакова утром прошел обыск.
После этого, как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Дудакова отвезли в управление ФСБ России в Симферополе.
Дудаков - крымскотатарский активист, член Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа.
Прямая речь Лубинца: "РФ не прекращает преследование крымских татар во временно оккупированном Крыму...
Призываю мировое сообщество усилить политическое и санкционное давление на РФ с требованием прекращения ею грубых нарушений прав человека в украинском Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины".