Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова

В Бахчисарае российские силовики задержали крымскотатарского активиста Эдема Дудакова.

Источник: "Крым.Реалии", омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Сообщается, что в доме Дудакова утром прошел обыск.

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После этого, как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Дудакова отвезли в управление ФСБ России в Симферополе.

Дудаков - крымскотатарский активист, член Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа.

Прямая речь Лубинца: "РФ не прекращает преследование крымских татар во временно оккупированном Крыму...

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Призываю мировое сообщество усилить политическое и санкционное давление на РФ с требованием прекращения ею грубых нарушений прав человека в украинском Крыму и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины".