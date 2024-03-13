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У червні Україна може отримати закуплені за чеською ініціативою боєприпаси

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 15:46
У червні Україна може отримати закуплені за чеською ініціативою боєприпаси
Боєприпаси, які Чехія закупила для України, фото: EPA-EFE, HANNIBAL HANSCHKE

Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, можуть  надійти в Україну вже у червні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву радника прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаша Пояра у виданні Euractiv

Деталі: Наразі понад 15 країн взяли на себе зобов'язання фінансувати закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські члени Альянсу, такі як Канада.

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В той час як Чеська Республіка виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку боєприпасів до України.

"Обіцяні гроші повинні надійти, і контракти повинні бути укладені. Коли контракт буде укладений, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси. – Ред.) в Україну", – сказав Пояр.

"Починаючи з червня, поставки можуть початися", – додав він.

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Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "де б вони не були доступні за розумною ціною і розумної якості".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому більшість деталей намагаються тримати у таємниці.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Напередодні повідомляли, що на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Теми: ЧехіязброяУкраїна
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